Успешное проведение комплексных мер в рамках антитеррористических мероприятий в Карабахском экономическом районе Азербайджана дает основания говорить о том, что в этом районе осуществляется полный контроль над ситуацией, продолжается работа по полной декриминализации региона.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник АЗЕРТАДЖ, об этом журналистам сказал руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что в Шуше продолжается осуществление комплексных мер совместно с военнослужащими Министерства обороны и сотрудниками МВД, а также профильными государственными структурами для обеспечения действия законов Азербайджанской Республики и улучшения криминогенной ситуации в регионе.

«Основное внимание направлено на полное обеспечение общественного правопорядка, законности и безопасности на территории. Обнаруженные здесь остатки армянских вооруженных формирований, а также боеприпасы передаются по назначению. Одним из важнейших требований является полное обеспечение безопасности гражданского населения»,- сказал Эльшад Гаджиев.