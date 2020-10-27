Выборы в Украине: провал «слуг» и реванш «штеп»

В воскресенье, 25 октября, в Украине состоялись местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Эти выборы стали официальным доказательством провала партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского. О неизбежности такого расклада с начала года говорили все политологи и политтехнологи, но говорить и видеть доказательства провала — разные вещи. Но, начну все же с того, кто сейчас празднует победу. Это пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко.

Он уже заявил, что его политическая сила прошла во все областные советы страны. По его словам, ЕС – единственная партия, которая будет представлена во всех областных центрах Украины. «Это огромный шаг вперед по сравнению с парламентскими выборами прошлого года, где «Европейская солидарность» заняла первое место только во Львовской области», – отметил Порошенко.

Экс-президент подчеркнул, что по результатам параллельного подсчета голосов, который проводит партийный штаб, «Европейская солидарность» лидирует во Львовской (30,52%), Ровенской (18,58%), Тернопольской (22,68%), Киевской (19,61%) областях, а также в Киеве (20,29%). «Слуги» (президента Украины Владимира Зеленского) не имеют представительства в трех областных центрах, ОПЗЖ, по данным нашего подсчета голосов, не преодолевает барьер в шести областных советах Украины. Партия Зеленского лидирует в четырех областях, ОПЗЖ лидирует в трех областях и борется за четвертую», – уточнил Порошенко.

Безусловно, особый интерес вызывали выборы мэра Киева. Данные экзит-пола Социологической группы «Рейтинг» гласят, что мэр столицы Украины будет избран во втором туре. Больше всего голосов набирает действующий киевский мэр Виталий Кличко — 47,8%. При этом, по данным экзит-пола по заказу телеканала «Украина 24» и программы «Свобода слова Савика Шустера», действующий глава города Виталий Кличко получил на выборах 25 октября 45,9% голосов.

Нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский в Facebook уже назвал обидным результат про-президентской политсилы на местных выборах в Киеве. «Мы просрали Киев», – написал он. Главной причиной того, что «Слуга народа» не смогла повторить свой результат на парламентских выборах, является разочарование их избирателей. Они, по мнению Дубинского, не пошли на выборы. И это правда.

Правда и то, что у Зеленского сейчас такая власть, какой не было ни у одного из бывших президентов Украины. У него свой кабмин, у него свое парламентское большинство, громадное парламентское большинство, коего не было. Но нет главного — прорыва, достижений, реформ, на которые так надеялись украинцы… Зато есть куча скандалов в партии «Слуга народа». Плюс, очень многие вчерашние соратники Зеленского стали его оппонентами и рассказывают теперь в СМИ о том, насколько они не могли себя реализовать в команде президента.

Впрочем, не только провалом «Слуг народа» запомнились эти выборы. Перечислю три события, которые шокировали больше всего. Второе место на выборах мэра Киева занял кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александр Попов. Тот самый, который является обвиняемым по делу о разгоне активистов Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года! То есть, бывший ставленник Виктора Януковича, обвиняемый в столь тяжком преступлении, может пройти во второй тур мэрских выборов от политической силы, которая создана на осколках «Партии регионов»!

Идем дальше. Обвиняемая в сепаратизме бывшая градоначальница Славянска Неля Штепа также, скорее всего, проходит во второй тур выборов мэра города – за нее отдали свыше 23% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного аналитическим бюро «Система». Параллельный подсчет «Слуги народа» говорит, что у Штепы только третье место. По предварительным данным, действующий мэр Славянска Вадим Лях лидирует с результатом 34,8%, за Штепу проголосовали 23,1% избирателей – она на втором месте.

Напомню, что Штепа была мэром Славянска в 2010–2014 годах. Ее задержали 11 июля 2014 года и объявили подозреваемой по статьям «посягательство на территориальную целостность Украины» и «создание террористической группы или организации» за действия во время захвата Славянска боевиками Игоря Гиркина (Стрелкова). Штепа вначале поддержала сепаратистов, но позже заявила, что не сотрудничала с ними, а пыталась освободить заложников, которых удерживали в захваченных админзданиях. И вот сейчас эта дама может пройти во второй тур выборов мэра в своем городе!

Но и это еще не все. Бывший народный депутат от Блока Юлии Тимошенко Виктор Лозинский победил на выборах главы Подвысоцкой объединенной территориальной общины (ОТО) в Голованевском районе Кировоградской области. Об этом «ВВС Україна» сообщили в местной избирательной комиссии. Оформление протоколов еще продолжается, но Лозинский одержал «уверенную» победу, уточнили в комиссии. Его главным конкурентом на выборах был кандидат от «Слуги народа» Сергей Балицкий.

Напомню, что Лозинский в порядке самовыдвижения баллотировался на пост главы ОТО в районе, где в 2009 году на территории охотничьих угодий произошло убийство жителя Голованевского района Валерия Олейника. Кроме того, 20 апреля 2010 года Днепровский райсуд Киева приговорил Лозинского к 15 годам заключения за участие в убийстве Олейника. Позже срок заключения сократили до 10 лет. Лозинский должен был находиться в тюрьме до 1 марта 2020 года. Но, как видим, он на свободе и побеждает на выборах!

«Результаты местных выборов более или менее прогнозируемы. С опросом тоже все ясно, как говорится — без комментариев. Но наши друзья с Запада – журналисты, некоторые политики, которые просто читают ленту наших новостей сегодня, – реально в шоке. Они звонят и спрашивают, является ли образом нашей «стабильной» демократии этот бардак», – написал в Facebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он прав. Стороннему наблюдателю, особенно не знакомому с местными традициями и реалиями, сложно дальше поддерживать Украину, где имеют место такие вот итоги выборов.