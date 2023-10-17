Глава израильской военной разведки АМАН Халива впервые высказался о вторжении боевиков ХАМАСа и «Исламского джихада» 7 октября на юг Израиля:

«За последние 11 дней я не раз подчеркивал, что начало войны было провалом разведки. Командование не смогло предупредить о теракте, осуществленном ХАМАСом. Мы не выполнили нашу самую важную задачу».

Халива заявил, что как глава АМАН, он несет «полную ответственность за этот провал».

Вчера Глава Службы общей безопасности (ШАБАК) Бар сделал аналогичное заявление, признав, что ответственность за непредотвращение атак ХАМАСа лежит полностью на нем. (израильский новостной портал Ynet).