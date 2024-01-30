Евросоюз потребовал проведения срочного аудита агентства ООН по делам палестинских беженцев БАПОР (UNRWA). Представитель Еврокомиссии заявил в понедельник о пересмотре финансирования агентства.

На днях Израиль обвинил некоторых сотрудников агентства в причастности к действиям ХАМАС 7 октября. Радикальная палестинская группировка ХАМАС признана в США, Великобритании и ЕС террористической организацией.

В заявлении Еврокомиссии отмечается, что исполнительная власть ЕС определит предстоящие решения по финансированию БАПОР с учетом серьезных обвинений в причастности сотрудников БАПОР к октябрьским терактам, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Одновременно, предоставление гуманитарной помощи палестинцам в Газе и на Западном берегу будет продолжаться через партнерские организации, отмечается в заявлении.

В досье, собранном израильской разведкой, с которым ознакомилось агентство Reuters, утверждается, что примерно 190 сотрудников БАПОР, включая преподавателей, также являлись боевиками ХАМАС или «Исламского джихада». В досье содержатся имена и фотографии 11 из них.

Палестинцы обвинили Израиль в фальсификации информации с целью очернить БАПОР.

Глава МИД Израиля заявил, что директора БАПОР Филиппе Лаззарини должен подать в отставку.