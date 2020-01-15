Выборы в одном южном городе

В одном южном городе царил ажиотаж. Не скажу, что привычный. Скорее, плановый. Решили, понимаешь ли, объявить внеочередные парламентские выборы. Естественно, что все внеочередное манит неожиданностью возможного итога, зазывает большими перспективами. А сколько в городе осталось не видевших, не щупавших мандат депутата?! Вот и потянулись жаждущие и страждущие участвовать в лотерее под названием выборы.

Были, правда, утверждавшие, что никакая это не лотерея, а самый настоящий цирк с фокусником, который славен ловкостью рук и умением извлекать из цилиндра зайца и много прочего. Да, в прежние годы так оно и было, но на сей раз решено было подарить южногородцам шоу иного свойства. Никаких фокусов, никаких тузов в рукаве. Все будет чинно и благородно. И победа в итоге может достаться многим из тех, кто сам в нее не верит, хотя и пытается уверить в ее неизбежности остальных.

При этом, наиболее ушлые южногородцы уже отхватили ценные подарки. У них уже выпал сектор приз на барабане, просто в роли Леонида Якубовича выступали кандидаты в депутаты. Им сейчас приходилось сложнее всего. Как морально, так и материально. Ведь, число ходоков измерялось не десятками, а сотнями в день. Это были люди разного пола, возраста, национальностей, социального статуса. Их всех объединяло желание урвать кусочек счастья в короткий период предвыборной гонки.

Понимание счастья у каждого было разное. Кто-то просил кандидата в депутаты устроить сына или дочь на работу, кто-то уговаривал его помочь в лечении, кто-то надеялся сделать ремонт в обмен на деятельное участие в агитации за дорогого, в прямом смысле слова, кандидата. Были и прагматики, предпочитавшие просто деньги, желательно с изображением президентов США. Ну любят люди коллекционировать именно такие дензнаки, что тут поделаешь?!

Уже доносились предложения устраивать внеочередные парламентские выборы хотя бы два раза в год. Чтобы всем и всего хватило, чтобы не было обиженных и обойденных вниманием, не решивших своих проблем. От одной такой мысли, правда, плохо становилось кандидатам в депутаты. Ведь, ни у кого из них не стояло дома станка по печатанию денег. А поди не удовлетвори кого-то, так сразу вспомнят о низком уровне демократии в южном городе. Убедить всех, что с размером демократии в городе все нормально, можно было простым до пошлости способом — откупиться.

Самое смешное, что в очереди за ништяками порой сталкивались люди, давно знающие друг друга, но много лет не видевшиеся. Поначалу они стыдливо отводили глаза, делая вид, что забрели в штаб кандидата случайно, спутав его с булочной. Но, в конечном итоге жажда стяжательства побеждала стыдливость. И кандидату в депутаты приходилось слышать нестройный, но громкий хор голосов столпившихся в его приемной.

А ведь это было только начало. Впереди маячили пять страшных лет, в течение которых победителю, обладателю депутатского мандата придется день и ночь выслушивать различные просьбы тех, кто уже сейчас считает себя сопричастным к будущей его победе. В итоге, многие из мандато-владельцев в душе признавали победу Пирровой. Но, признаваться в этом прилюдно они не желали. Вот и сейчас, многие из них ежедневно шли в свои штабы не как в дом родной, а как на Голгофу. У каждого свой крест и не всегда он золотой и на шее.