Вячеслав Сапунов: Горько признать, что некоторые наши профессионалы и знаменитости хранят молчание

Известный азербайджанский журналист, блогер и гид по Баку Вячеслав Сапунов написал Открытое письмо российским деятелям культуры – Владмиру Спивакову, Александру Сокурову, Светлане Немоляевой, Борису Гребенщикову, Алексею Герману, Юлии Ауг и др.

Накануне вышеназванная группа обратилась в ЮНЕСКО с просьбой включить памятники христианского культурного, художественного и архитектурного наследия Нагорного Карабаха в список всемирного наследия для их дальнейшего сохранения.

«Мы, представители международного культурного сообщества и общественные деятели… глубоко обеспокоены судьбой памятников христианского культурного, художественного и архитектурного наследия Нагорного Карабаха, которые находятся в опасности и могут подвергнуться уничтожению, разрушению и вандализму и после окончания военных действий. Мы просим ЮНЕСКО использовать весь свой авторитет и полномочия для спасения памятников… придания им необходимого статуса и включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО»,— цитируют обращение российские СМИ.

«Осень выдалась огненной, полной тревог и радостей. Радовались победам, радовались возвращению земель. Тревожились за близких, за тех, кто на фронте. Особая радость была от чувства национального единения», — говорит в интервью # Вячеслав Сапунов.

Признается, что немного расстроен из-за реакции некоторых зарубежных авторитетных деятелей, особенно российских:

«Они явно были плохо проинформированы о том, что происходило на Южном Кавказе в последние 30 лет, наверняка слышали приблизительно. Я их не виню, это не их Родина. Но реагировали, да и реагируют, порой явно с чужих слов. Поэтому, считаю, что очень важно рассказывать нашим друзьям, нашим добрым соседям, словом, всем, кто способен воспринимать информацию непредвзято, что и как происходит на самом деле. Это только кажется, что в эпоху Интернета все легко могут найти информацию, и все всем должно быть доступно и предельно ясно. На самом деле странные мифы очень живучи. И, как в Америке, возможно, кто-то до сих пор предполагает, что в России повсюду встречаются медведи с балалайками, так и про Азербайджан в России порой думают, бог знает что».

Поэтому В.Сапунов считает, что долг всех, кто может грамотно и вдумчиво складывать слова в предложения — от Народных писателей до серьезных блогеров — рассказывать об Азербайджане на всех доступных площадках.

«Горько признать, что некоторые наши профессионалы и знаменитости хранят молчание. Что ж, значит, другим нужно работать и за них тоже», — резюмирует он.

А вот что написал азербайджанский блогер в своем открытом письме:

«Российские деятели культуры обратились в ЮНЕСКО с просьбой включить памятники христианского культурного, художественного и архитектурного наследия Нагорного Карабаха в список всемирного наследия для их дальнейшего сохранения. Глубокоуважаемые деятели российской культуры! Александр Николаевич, Алексей Алексеевич, Борис Борисович, Светлана Владимировна, Елизавета Станиславна, Теодор Иоаннович и все, кто подписал письмо в адрес ЮНЕСКО! Искренне благодарю вас за обеспокоенность в сохранении христианского культурного, художественного и архитектурного наследия Азербайджана!

Спешу вас успокоить.

Храмы в Нагорном Карабахе — важная часть этого наследия, а значит, азербайджанское государство обеспечит заботу и о них. Об этом не раз заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава АР особо отмечал, что «Азербайджан — многонациональное и многоконфессиональное государство, в котором полностью гарантируются права и свободы всех народов и религий. Расположенные в Азербайджане древние мусульманские и христианские храмы находятся под охраной государства. Христианские храмы, расположенные на территориях, возвращенных Азербайджану, будут должным образом охраняться государством. Христиане, проживающие в Азербайджане, смогут пользоваться этими храмами».

В открытом письме В.Сапунов подчеркивает, что вместе с христианскими храмами будут восстанавливаться и разрушенные, оскверненные захватчиками мусульманские святыни:

«Возможно, вы об этом не слышали, но это тоже, увы, печальный факт многолетней оккупации Нагорного Карабаха. Всего, по данным Национальной академии наук Азербайджана, из 67 мусульманских храмов в Нагорном Карабахе и прилегающих районах Азербайджана, полностью разрушены 63 мечети, четыре здания пострадали.

Также сообщается, что в Шуше пострадали 215 исторических и культурных памятников, в Агдаме — 140, Джебраиле и Ходжавенде — по 93 памятника в каждом районе, Кельбаджаре — 91, в Лачинском районе — 74, Губадлы и Физули — по 71 в каждом, Зангилане — 56 и в Ходжалы — 28», — пишет азербайджанский блогер, напоминая о снимках всемирно известного фотографа Резы Дегати, в полной мере иллюстрирующих трагедию оккупации.

«В ходе оккупации Азербайджан лишился не только храмов. Были разрушены другие объекты культуры. Например, был полностью уничтожен уникальный Музей хлеба в Агдаме, был значительно поврежден мавзолей выдающегося азербайджанского поэта XVIII века Моллы Панаха Вагифа, почти ничего не осталось от Дома-музея прославленного азербайджанского певца, Народного артиста СССР Бюльбюля. С тревогой я узнал, что, отступая, оккупанты оставили огромное количество мин. И заминированной оказалась даже легендарная Азыхская пещера, где еще в 1968 году азербайджанский археолог Мамедали Гусейнов обнаружил одну из древнейших стоянок первобытного человека — пренеандертальца азыхантропа», — с болью в сердце пишет Сапунов.

«Христианская культура — часть азербайджанской культуры. Только в Баку действуют три православных храма, включая Кафедральный Собор Жён-Мироносиц. Отреставрирована евангелическо-лютеранская церковь Спасителя, построен католический храм — Церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Были отремонтированы русская православная церковь Александра Невского в Гяндже, албано-удинская церковь Чотари в Габале, капитально отреставрирована албано-удинская церковь Святой Девы Марии в поселке Нидж. Бережно сохраняется древняя церковь в селении Киш. В центре Баку сохраняется здание армяно-григорианской церкви Святого Григория Просветителя», — обращает он внимание российских деятелей, подчеркивая трепетное отношение Азербайджана не только к своему, но и к мировому наследию и роли Азербайджана в восстановлении Катакомбы Святого Себастьяна в Ватикане, катакомбы Святых Марчеллино и Пьетро и старинные церкви во Франции.

«Сейчас особенно важен для нас и возвращенный кандидат для СКН ЮНЕСКО — исторический город Шуша, в котором родилось столько выдающихся представителей азербайджанской музыкальной культуры, что Шушу называют Консерваторией Кавказа.

Если в списке ЮНЕСКО окажется больше исторических и природных объектов Азербайджана — тем лучше. Поэтому еще раз большое спасибо вам за участие в сохранении нашего культурного наследия! Приезжайте к нам в Азербайджан!», — завершает Сапунов свое обращение.