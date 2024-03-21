Принц Гарри, актер Хью Грант и другие знаменитости Великобритании выдвинули новые обвинения против медиамагната Руперта Мердока. Об этом сообщает Financial Times.

Британские знаменитости и политики, которые пострадали от незаконного прослушивания телефонов репортерами таблоидов, принадлежащих Мердоку, подали новый список обвинений в Высокий суд Лондона. Среди пострадавших числятся актер Хью Грант, принц Гарри, бывший лидер партии «Либеральные демократы» Винс Кейбл и другие известные личности. Они утверждают, что медиамагнат знал о правонарушениях.

Пострадавшие считают, что медиахолдинг предпринимателя News Corp, куда входит британская News Group Newspapers (NGN), следил за теми общественными деятелями, которые были «барьером» на его пути. За ними вели наблюдение, чтобы достичь «коммерческих или политических целей». Согласно версии пострадавших, еще в 2004 году Мердок был в курсе «характера и масштаба правонарушений NGN».

Новые обвинения также предъявили нынешним и бывшим руководителям News Corp. В том числе они коснулись сына предпринимателя Джеймса и экс-главреда газеты News of the World Ребекки Брукс.

В июле 2011 года Руперт Мердок был вынужден закрыть таблоид News of the World из-за разгоревшегося скандала о незаконных прослушках.