Арабские страны выдвинули условие ключевое условие установления мирных отношений с Израилем — отказ от оккупации всех арабских территорий на территории Палестины от 1967 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение арабо-исламского саммита в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

«Предварительным условием мира с Израилем и установления с ним нормальных отношений является прекращение оккупации им всех палестинских и арабских земель, а также воплощение независимости государства Палестина с полным суверенитетом в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и осуществление не подлежащих пересмотру прав палестинского народа», — указано в решении саммита.