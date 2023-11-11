Президент Сирии Башар Асад, выступая на саммите ЛАГ и ОИС в Эр-Рияде, призвал страны арабского и исламского мира прекратить отношения с Израилем для прекращения боевых действий в секторе Газа, передает газета.ру.

По его словам, без реальных инструментов давления дальнейшие шаги будут бессмысленны.

«По крайней мере мы имеем политические инструменты. Прежде всего нужно прекратить какие-либо политические связи с сионистким образованием, во всех смыслах этого слова, начиная с экономики», — сказал сирийский президент.

Он добавил, что условием для возвращения отношений с Израилем должно стать «прекращение агрессии» в секторе Газа.