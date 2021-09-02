Сегодня для многих семей пенсия по инвалидности, получаемая главой семьи, является единственным источником существования. Но благодаря «реформам», проводимым Министерством труда и социальной защиты населения, многие инвалиды лишились и этого источника.

К нам обратился житель Ширванского района Гурбанали Расизаде. По его словам, он является инвалидом II группы.

«Инвалидность была установлена мне из-за проблем с сердцем в 2010 году. Я стал получать пенсию по инвалидности, которая составляла 230 манатов. Эта пенсия и зарплата моей супруги в 270 манатов являлись нашими единственными источниками дохода. Этих денег нам едва хватало. Ведь мне постоянно приходилось покупать себе лекарства.

В феврале 2021 года без всяких объяснений меня лишили статуса инвалидности. Сейчас я сижу дома. Из-за проблем с сердцем я не могу работать. А ведь мне нужно содержать семью», — сказал в беседе с # Гурбанали Расизаде.

Как заявили # в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, решение о лишении инвалидности Гурбанали Расизаде было заактировано медико-социальной экспертной комиссией Ширвана.

«Мы сообщили об этом семье Гурбанали Расизаде», — сообщили нам сотрудники пресс-службы.

По словам руководителя социально-медико–экспертной комиссии Ширвана Чингиза Гасанова, его ведомство не принимало решения относительно лишения Гурбанали Расизаде статуса инвалида. «Лишение статуса инвалида происходит следующим образом: Документы о медицинском состоянии инвалида без указания его имени и фамилии отправляется на рассмотрение одной из районных комиссий социальной медицинской экспертной комиссии. В случае принятия решения комиссией о лишении инвалидности документы направляются в социально–медицинско–экспертное и реабилитационное агентство при Министерстве труда и социальной защиты населения. Именно это агентство принимает окончательное решение», — сказал председатель социально-медико–экспертной комиссии Ширвана.

Как отметил Чингиз Гасанов, у Гурбанали Расизаде действительно серьезные проблемы с сердцем. «Он постоянно нуждается в лекарствах», — сказал нам руководитель комиссии.

По словам руководителя Общественного объединения женщин инвалидов Махлуги Рагимли, сегодня Министерство труда и социальной защиты населения очень часто совершенно безосновательно лишает многих статуса инвалида.

«Минтруда не ограничивается лишением статуса инвалидов. Оно самовольно без объяснения причин переводит инвалидов из одной группы в другую. Недавно к нам обратилась инвалид II группы, участник I Карабахской войны Рухсара Джумаева. Она инвалид–колясочник. А ее из II группы инвалидности перевели в III. Теперь мы собираемся опротестовать это решение», — сказала нам Махлуга Рагимли.