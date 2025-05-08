ВВС США перебросили на базу на британском острове Диего Гарсия в Индийском океане четыре стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress в дополнение к ранее размещенным там уже шести стратегическим стелс-бомбардировщикам B-2 Spirit, сообщает Air And Space Forces Magazine.

Прибытие самолетов на базу зафиксировано на спутниковом снимке. Кроме того, накануне заместитель начальника штаба американских ВВС по стратегическому сдерживанию генерал-лейтенант Эндрю Гебара в ходе слушаний в Конгрессе США рассказал, что на задание отправлена оперативная группа бомбардировщиков В-52H, отмечает издание.

Бомбардировщики В-2 прибыли на остров Диего-Гарсия в конце марта. Они принимали участие в нанесении массированных авиаударов по военным объектам йеменских хуситов.

Однако эта операция завершилась 6 мая, поскольку президент Дональд Трамп объявил, что США прекратят свою усиленную кампанию бомбардировок против хуситов после того, как они согласились остановить нападения на коммерческие суда у побережья Йемена. Наблюдатели скептически относятся к тому, что хуситы прекратят атаки.

Командование глобальных ударов США официально пока не комментирует прибытие бомбардировщиков на островную базу. На запрос об их размещении оно ответило, что «регулярно проводит глобальные операции (…) для сдерживания, обнаружения и, при необходимости, отражения стратегических атак против Соединенных Штатов и их союзников». «Для сохранения оперативной безопасности мы не обсуждаем подробности учений или операций», — заключили в командовании.