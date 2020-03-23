ВВС США направили в Италию полевой госпиталь для борьбы с COVID-19

ВВС США направили в Италию полевой госпиталь ERPSS (En-Route Patient Staging System) для борьбы со вспышкой коронавируса, говорится в сообщении, опубликованном на сайте военных.

«В ответ на вспышку COVID-19 86-ое военно-транспортное авиационное крыло …, расположенное на авиабазе Рамштайн в Германии, перебросило ERPSS на базу Авиано в Италии с дальнейшей передачей министерству обороны Италии», — говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, система ERPSS оснащена 10 больничными койками и может поддерживать максимальную пропускную способность до 40 пациентов в сутки. Помимо этого, госпиталь располагает запасом медицинских препаратов на 15 дней.