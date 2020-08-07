ВВС Израиля поразили объект ХАМАС в Газе

Истребитель и летательный аппарат Армии обороны Израиля нанесли удар по военному объекту радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск на израильскую территорию воздушных шаров со взрывчаткой.

Как передает Эхо Москвы, об этом сообщила армейская пресс-служба.

«В течение дня связки воздушных шаров со взрывчаткой были запущены на израильскую территорию из сектора Газа. В ответ истребитель и летательный аппарат Армии обороны Израиля нанесли удар по военному объекту ХАМАС, использовавшемуся для деятельности под землей в северной части сектора Газа», — говорится в сообщении.

 

| 2020-08-07T00:56:38+04:00 7 августа 2020, 04:12|12345 (Пока оценок нет)
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