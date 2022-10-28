В администрации президента США не планируют принимать окончательное решение о том, на каком уровне установить ограничение для цены российской нефти, до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 8 ноября. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с подготовкой плана.

Задержка, по их словам, объясняется несколькими причинами. В Вашингтоне опасаются, что объявление окончательного плана может заставить Россию предпринять ответные действия, например, заявить о прекращении поставок. Это может спровоцировать волатильность на нефтяном рынке, которая была бы крайне нежелательна перед выборами. Одна из самых острых проблем, с которой приходится иметь дело демократам, – высокая инфляция и, в частности, дороговизна топлива на автозаправках. (moscowtimes.ru)