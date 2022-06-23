Утверждается, что россияне вынуждены были отступить. Для возобновления наступления враг выдвигает резервы. Вблизи Боровского ВСУ также отразили наступление.

Основные усилия оккупанты сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлениях, чтобы полностью захватить Северодонецк и Николаевку. Противник закрепляется на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки. Пытается восполнить потери.

На Северодонецком направлении россияне из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливали населенные пункты Сиротино, Лисичанск, Северодонецк, Вороново и Мирная Долина.

Также противник провел разведку боем в районе населенного пункта Белая Гора. Продолжил наступление в районе населенного пункта Рай-Александровка, продолжаются бои.