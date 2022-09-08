В Харьковской области украинскими защитниками освобождены более 20 населенных пунктов, временно оккупированных российскими захватчиками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов сообщил в ходе онлайн-брифинга.

В частности, по его словам, в рамках проведения оборонной операции в Харьковском направлении с целью восстановления утраченных территорий с начала недели Вооруженные силы Украины во взаимодействии с подразделениями Национальной гвардии и другими силовыми структурами ведут активные действия на определенных направлениях.

«В настоящее время военные части вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов. В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении освобождены более 20 населенных пунктов», — заявил Громов.