Около 400 военнослужащих российской армии оказались в окружении в городе Волчанск Харьковской области, сообщает Forbes со ссылкой на украинских военных.

По данным издания, это произошло после того, как два батальона российской армии пошли брать штурмом Агрегатный химический завод, расположенный на правом берегу реки Волчья в центре Волчанска. После захвата объекта российские военные могли начать операцию по форсированию реки, чтобы прорваться к южному Волчанску.

Однако в это же время ВСУ атаковали к западу от предприятия по улице Соборной и продвинулись на несколько кварталов на север, отрезав зашедших на завод россиян от их тыловых подразделений. Российские силы предприняли несколько попыток прорвать окружение, но им это не удалось.

«Россияне здесь окружены с нулевыми шансами на эвакуацию или подкрепление», — заявил Forbes один из украинских операторов дронов.

Заперев на заводе российских военных, ВСУ начали с помощью МиГ-29 и Су-27 сбрасывать на предприятие высокоточные планирующие бомбы американского и французского производства. Это, в частности, подтвердил аналитик Института исследований внешней политики в Филадельфии Роб Ли, изучивший видео с места.

Из-за регулярных авиаударов по меньшей мере 30 российских военных сдались в плен ВСУ в минувшие выходные. Остальные пока остаются на химическом заводе, уточняет Forbes.

Российская армия начала наступление в Харьковской области 10 мая. Одной из целей операции был захват Волчанска — города с довоенным населением 18 тыс. человек, который располагается менее чем в 10 км от границы России. Однако российская группировка численностью, по разным оценкам, от 30 до 50 тыс. человек так и не смогла взять город, поскольку ВСУ начали перебрасывать подкрепление на этот участок фронта из других мест. В том числе в Волчанск была переброшена элитная 82-я десантно-штурмовая бригада.

Также Украина стала получать западную военную помощь, которая задерживалась до наступления России в Харьковской области. В результате после получения ВСУ планирующих бомб от США и Франции украинские силы стали использовать их против позиций российской армии. До этого российские военные с помощью этого же средства имели огневое преимущество на поле боя, в том числе в Бахмуте и Авдеевке, отмечает Forbes. (moscowtimes.ru)