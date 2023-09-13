Украинские защитники одним ударным беспилотником уничтожили ночью российского вооружения на миллионы долларов.

Как сообщил СтратКом ВСУ, удар был нанесен по расположению российских захватчиков на одном из самых горячих направлений.

«На Бахмутском направлении бойцы подразделения CODE 9.2. за ночь ударным беспилотником поразили российской техники на миллионы долларов. Одним ударным дроном уничтожили: самоходную артиллерийскую установку; противотанковую пушку «Рапира»; полевой склад с боеприпасами», — говорится в сообщении.