Украинские военные нанесли удары по воинской части оккупантов в Херсоне.

Об этом в Facebook сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

«В Херсоне ювелирное попадание по воинской части оккупантов на улице Пестеля. Она еще горела от утренних попаданий в 5 утра, а потом снова, когда попали в 10», — отметил он.

Хлань добавил, что очевидцы сообщают о криках россиян под завалами.

«При попытке подойти ближе к шестой гимназии и узнать что-то — оккупанты стреляют в воздух. У них начинается откровенная паника?», — добавил депутат.

Ранее в местных пабликах свидетели писали, что было две волны прилетов на территорию воинской части Пестеля. Два прилета было в 5 утра. После этого прилетело еще в 10. Российские оккупанты там суетятся все это время и сейчас окружили центр города. Вокруг Пестеля выставлены часовые, проверяют документы. (unian.net)