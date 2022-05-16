Расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции не создает непосредственной угрозы РФ, так как у Москвы нет проблем с этими странами. Об этом в понедельник заявил президент России Владимир Путин на юбилейном саммите ОДКБ, который проходит в столице.

«Что касается расширения [НАТО], в том числе за счет новых членов альянса — Финляндии, Швеции, у России нет проблем с этими государствами», — сказал глава российского государства. «Поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение за счет этих стран для России не создает», — отметил Путин.

При этом президент РФ предупредил об ответной реакции Москвы на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции. «Расширение военной инфраструктуры на эту территорию (Финляндии и Швеции — прим. ТАСС), безусловно, вызовет нашу ответную реакцию», — заявил глава российского государства.

«Какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — отметил Путин. «Вообще-то, проблема создается на голом месте», — считает президент России. «Будем соответствующим образом на это и реагировать», — заверил он.