Украина и Грузия — стратегические партнеры, что не только слова, а подтверждается конкретными делами и фактами.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, в четверг, 3 июня, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции по итогам переговоров с главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси.

По его словам, нынешние отношения между Украиной и Грузией в первую очередь основаны на совместных целях правительств двух стран с точки зрения членства в ЕС и НАТО.

«Убежден, что вступление наших стран в Евросоюз и НАТО — лишь вопрос времени. Со своей стороны, правительства Грузии и Украины делают все возможное, чтобы соответствовать необходимым критериям», — заявил Шмыгаль.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Грузию накануне с официальным визитом. Визит продлится до 4 июня.