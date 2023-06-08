Подготовка к следующему раунду мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне все еще продолжается, хотя и с некоторыми трудностями, сообщает американский корреспондент TURAN cо ссылкой на дипломатические источники.

«Есть большая вероятность, что предстоящая встреча министров иностранных дел — Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна может состояться не 12 июня и даже не на следующей неделе, как предполагалось изначально», — сказал источник TURAN.

«Речь идет исключительно о расписании и логистике», — добавил источник, когда его попросили предоставить более подробную информацию о причинах изменения, добавив: «Вероятно, встреча может быть перенесена, но, конечно, не отменена».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на прошлой неделе впервые объявил, что министры планируют встретиться в Вашингтоне 12 июня.

Официальные лица Азербайджана и США подтвердили факт встречи, не уточнив даты.

Государственный департамент в среду не прокомментировал вопрос о сроках.

Отвечая на вопрос TURAN об ожиданиях Вашингтона от предстоящей встречи, первый заместитель пресс-секретаря Ведант Патель во время ежедневного брифинга для прессы сказал следующее: «Я, конечно, не собираюсь подтверждать или предлагать какое-либо представление о графике или любых возможных датах, кроме как просто сказать, что мы, конечно, — как вы слышали, я говорил ранее на этой неделе, — мы с нетерпением ждем проведения еще одного раунда переговоров в Вашингтоне, поскольку стороны продолжают стремиться к мирному будущему в регионе Южного Кавказа».

Далее Патель добавил: «Вы слышали, как секретарь [Блинкен] и другие говорили об этом. Мы по-прежнему считаем, что прямой диалог является ключом к достижению прочного и достойного мира».

Ожидается, что Байрамов и Мирзоян посетят Вашингтон для мирных переговоров во второй раз менее чем за два месяца.