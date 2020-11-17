Вслед за своим шефом уволен и замминистра иностранных дел Армении

Премьер Армении Никол Пашинян уволил заместителя министра иностранных дел Шаварша Кочаряна, заявили в пресс-службе кабмина.

Ранее СМИ сообщили об отставке Кочаряна, в МИД республики опровергли эти сообщения.

«Освободить Шаварша Кочаряна от должности заместителя министра иностранных дел Республики Армения», — говорится в приказе премьера, текст которого размещен на сайте правительства.

В понедельник президент Армении Армен Саркисян утвердил отставку министра иностранных дел страны Зограба Мнацаканяна. (РИА Новости)