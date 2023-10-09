9 октября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках 27-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества принял находящегося с визитом в нашей стране заместителя министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мехди Сафари.

Как сообщили в пресс-службе МИД, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, стоящих на повестке дня азербайджано-иранских отношений, и было подчеркнуто, что осуществленные в последние годы взаимные визиты и встречи на высоком уровне внесли положительный вклад в дальнейшее развитие отношений.