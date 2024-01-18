В Польше задержан бывший заместитель министра иностранных дел Пётр Вавжик. Его обвиняют в превышении служебных полномочий в корыстных целях. Дело связано с нарушениями при подаче заявлений на получение польских виз гражданами ряда стран, в первую очередь азиатских. Бывшего чиновника подозревают в том, что он получал деньги за ускорение процедуры выдачи польскими диппредставительствами виз.

Вавжик, представитель ранее бывшей у власти партии «Право и справедливость», с 2019 года отвечал в МИД Польши за консульские вопросы. В августе 2023 года его внезапно сняли с должности. 17 января он был задержан в Люблине сотрудниками Центрального антикоррупционного бюро. После предъявления обвинений он был освобождён под залог.

Обвинения касаются сотен случаев выдачи польских виз в течение полутора лет. Дело касается деятельности польских диппредставительств в Гонконге, Тайване, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии, Саудовской Аравии, Сингапуре, Филиппинах и Катаре, сообщает Польское радио.

Утверждается, что за получение виз гражданам таких стран, как Пакистан и Бангладеш нужно было заплатить порядка 5 тысяч долларов. О визовом скандале стало известно в сентябре прошлого года, когда «Право и справедливость» ещё была у власти. Он привлёк особенное внимание в обществе, поскольку упрощённая выдача виз группам граждан третьих стран за деньги шла вразрез с официальной риторикой правящей партии об ужесточении миграционной политики. (svoboda.org)