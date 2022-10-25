После совместного заявления США, Франции и Великобритании, которые отказались верить словам министра обороны России Сергея Шойгу о планах Украины взорвать «грязную бомбу», к убеждению стран Запада подключили начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Минобороны России сообщило, что он позвонил своему коллеге в Великобритании Тони Радакину, а затем председателю комитета начальников штабов вооруженных сил США Марку Милли. Темой разговора вновь стала «грязная бомба», которую якобы готовится применить Украина, как утверждают в Кремле. Подробностей ведомство не привело.

Между тем в Минобороны Соединенного Королевства рассказали, что попытка Герасимова успехом не увенчалась: Радакин «отверг обвинения России в том, что в Киеве планируют действия по эскалации конфликта, и подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Великобритании».

Ранее про «грязную бомбу» заявили в Кремле и Министерстве иностранных дел РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что «угроза налицо», а верить этому или нет — дело самих стран, которым Россия передала соответствующие данные.

Глава МИД Сергей Лавров добавил, что у России есть «конкретная информация» о работе Украины над «грязной бомбой», и выразил готовность обсудить это в ООН.

Минобороны поспешило подкрепить все деталями. Там отметили, что в бомбе могут быть использованы отходы Чернобыльской АЭС, содержащие уран-235 и плутоний-239. Или же радиоактивный материал возьмут с действующих АЭС: Южно-Украинской, Хмельницкой или Ровненской. В ведомстве уверяют, что Киев планирует «замаскировать подрыв под нештатное срабатывание маломощного российского ядерного боеприпаса».

«Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве», — заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

Также Минобороны продемонстрировало карты будущей зоны заражения. В ведомстве считают, что радиация достигнет Польши и Восточной Германии.

Украина обвинения в планах подрыва «грязной бомбы» отвергает. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «если Россия звонит по телефону и рассказывает, что якобы Украина что-то готовит, это означает одно: Россия уже все это и подготовила».

Также Киев попросил МАГАТЭ направить в страну экспертов для проверки утверждений Москвы, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. «В отличие от России Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать», — подчеркнул он. По словам Кулебы, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласился посетить атомные объекты. (moscowtimes.ru)