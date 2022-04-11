Механизм возврата части НДС, призванный простимулировать интерес азербайджанцев к безналичным платежам и легализовать платежи, не бессрочен. Когда-нибудь, добившись поставленной цели, правительство решится отменить эту инициативу, ожидает экономист Эльданиз Амиров.

По словам экономиста, учитывая цели инициативы, стартовавшей в марте позапрошлого года, достижение поставленной задачи приведет к отмене популярного новшества за его ненадобностью.

«Механизм возврата части налога на добавленную стоимость когда-нибудь обязательно закончится, — утверждает Амиров. – Сегодня он пользуется большой популярностью. Уже к ноябрю минувшего года по этой схеме населению вернули 120 млн манатов. Проектом воспользовались до 1,6 млн человек. Если провести аналогичные расчеты, на данный момент услугой воспользовалось порядка 2 млн человек, а сумма возвращенных им денег, вероятно, достигла уже 170 млн манатов. Полагаю, проект завершится, когда цели его в плоскости легализации платежей будут достигнуты».

Назвать даже приблизительные сроки его отмены экономист затрудняется: «Упомянутое решение будет зависеть от целого ряда причинно-следственных обстоятельств», — сказал он.

По мнению ряда аналитиков, столь полюбившаяся населению инициатива на самом деле привела не только к прозрачности налоговых платежей. Как заметил экономист Натиг Джафарли, она, помимо прочего, стала угрозой среднему и малому предпринимательству, которые все больше уступают место на рынке крупным торговым сетям.

«Еще до начала масштабного нашествия супермаркетов у нас худо-бедно работало около 30 тыс. мелких магазинов, маркетов в жилых кварталах, — говорит он. — Правила возврата НДС отвечают интересам крупных торговых сетей».

Напомним, что в мае 2020 года для обеспечения прозрачности налоговых выплат, был запущен проект «ƏDV geri al» — дословный перевод: «Верни свой НДС». Инициатором проекта называют Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана, которая претворяет его в жизнь совместно с KapitalBank и Межбанком Азербайджана, на счета которых и возвращается часть налога.

Согласно правилам, они касаются только плательщиков НДС, каковыми являются объекты с товарооборотом более 200 тыс. манат в год. Для применения правил возврата НДС продающая сторона должна быть обеспечена кассовыми аппаратами нового поколения. При безналичном расчете возвращается 15% от НДС, который составляет 18% общей стоимости, а при наличном расчете — 10%. Кстати, в декабре минувшего года парламент внес правки в Налоговый кодекс, устранившие возврат этого косвенного налога при покупке автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий.

Сей шаг не оценили в экспертных кругах и обществе. Не возвращать налог на добавленную стоимость решили именно в сферах, где огромный оборот неучтенных денег, пишут пользователи соцсетей. Достаточно посмотреть, как продают с рук иностранные сигареты и не дают чеки в оптовых вино-водочных.