Всемирный банк (ВБ) приостановил проекты в Афганистане на сумму 600 млн долларов США.

Как передает ТАСС, реакция банка стала ответом на решение временного правительства талибов ограничить доступ девочек к обучению в средней школе и лицеях.

«Банк приостанавливает четыре проекта в Афганистане на сумму 600 млн долларов. Речь идет о проектах, связанных со сферами образования, здравоохранения и сельского хозяйства», — говорится в сообщении ВБ.

Министерство образования временного правительства движения «Талибан» 23 марта объявило, что начальные классы будут открыты для девочек, однако решение по системе среднего образования не принято.

В ведомстве заявили также о планах разработать школьную форму, которая «будет соответствовать культурным и религиозным традициям страны».