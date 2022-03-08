Как говорится в сообщении, одобрен пакет помощи на 489 миллионов долларов, из которых 350 миллионов составят займ и 139 миллионов предусмотрены в качестве гарантий, кроме того будет задействован грант на 134 миллиона и параллельное финансирование на 100 миллионов.