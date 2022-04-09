Глава НАЭК «Энергоатом» Петр Котин вместе со специалистами компании посетил один из участков Рыжего леса в Зоне отчуждения, где российские военные копали траншеи и пытались строить фортификационные сооружения.

Как сообщается в Telegram-канале «Энергоатома», на месте были осуществлены замеры радиационного фона.

«На этом месте были зафиксированы аномально высокие показатели радиационного состояния», — отметили в компании.

Так, показатель внешнего облучения (гамма-фон) в местах замера составлял 3,2-4 мкЗв/ч (микрозивертов в час), что в 10-15 раз превышает норму.

Один из показателей, формирующий внутреннее облучение, которое получили оккупанты от поверхности почвы (Бета-загрязнение), в местах замера составлял по 90 Sr, что в 160 раз больше нормы.

Согласно сообщению, другим фактором внутреннего облучения является Альфа-загрязнение, которое формируется вследствие разбросанных на этом участке Рыжего леса фрагментов облученного ядерного топлива, графитовой кладки и тому подобное. Эти фрагменты сейчас расположены на глубине 40-80 см, но оккупанты копали и глубже.

При попадании внутрь организма такой вид облучения оказывает влияние в десятки и сотни раз мощнее, чем от гамма- и бета-излучения.

«Таким образом, на всех российских военнослужащих, которые почти 30 дней базировались и копали в Рыжем лесу, ожидает лучевая болезнь различных степеней тяжести», — информируют в «Энергоатоме». (unian.net)