Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в среду, что все министры возглавляемого им правительства будут баллотироваться в парламент на предстоящих 14 мая всеобщих выборах. Выступая в эфире телеканала NTV, он также сказал, что не сомневается в своей победе на президентских выборах, которые пройдут в тот же день.

«Мы уполномочили всех наших товарищей выставить свои кандидатуры на выборах в той или иной провинции. Все 17 членов кабинета министров будут кандидатами в депутаты, баллотироваться в парламент будет и вице-президент Фуат Октай», — сказал турецкий лидер. «У нас нет сомнений в победе «Республиканского альянса» на выборах 14 мая», — добавил он.

Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу, по прогнозам социологов, будут основными соперниками на президентских выборах. Эксперты при этом не исключают, что выборы пройдут в два тура.