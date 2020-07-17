Все тайное стало явным

Это было сильное и своевременное заявление. «Армения неслучайно начала военную операцию против Азербайджана за три месяца до начала поставок азербайджанского газа в Европу», — об этом заявил вице-президент по инвестициям и маркетингу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльшад Насиров в ходе онлайн-обсуждений Каспийского политического центра о влиянии COVID-19 на энергетический сектор.

В обсуждениях, организованных Каспийским политическим центром, приняли участие советник заместителя госсекретаря США по энергетической дипломатии Курд Доннелли, заместитель помощника USAID по Азии Хавьер Педра, заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Султанов, исполнительный директор Фонда энергетического развития Грузии Джордж Чиковани, руководитель американского офиса BP по международным связям Роберт Шер и другие лица.

«Сейчас операции проходят не в Нагорном Карабахе, признаваемом всеми международными организациями и странами как территория Азербайджана, а на армяно-азербайджанской границе. После встречи приглашаю всех посмотреть на карту региона. Вы увидите, что вся инфраструктура по выводу энергетических ресурсов Азербайджана в западные страны и на мировой рынок находится в этом регионе. Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор, трубопровод Баку-Супса, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, шоссе Баку-Тбилиси находятся в непосредственной близости от места начала военных действий со стороны Армении. Пользуясь случаем, приглашаю наших коллег из Вашингтона и других подумать о том, насколько уязвимы Гянджинский коридор и Транскаспийский регион, и как обеспечить военную и физическую безопасность коридора, обеспечивающего энергетическую безопасность Европы», — цитирует его «Репорт».

Напомню, что ранее, теперь уже экс-глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров позвонил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и подчеркнул, что Армения является основным источником угрозы для безопасности и мира в регионе, в том числе существует вероятность угрозы для крупных геостратегических проектов в регионе. Азербайджан пытается представить Армению как прямую угрозу коммуникациям, проходящим по территории Азербайджана, Грузии и Турции и достигающим Европы.

И тут имеет смысл обратить внимание на статьи, выходившие в армянской прессе. Близкое к действующей армянской власти издание «Лрагир» опубликовало 15 июля статью под названием «Вот зачем Азербайджан осуществил провокацию в Тавуше». «Азербайджан еще не начал поставлять газ в Европу, но уже пытается использовать отобранную у России газовую палку против Европы. В этом ему активно помогает Турция, у которой зуб на Европу. В октябре начнутся поставки азербайджанского газа через трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум в Европу. Азербайджан пытается использовать трубу для того, чтобы связать руки Армении и терроризировать Европу. Эпицентр боев — в непосредственной близости от экспортных трубопроводов Азербайджана и стратегической железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс»,- указано в данной статье.

Приводится там и мнение ассоциированного эскперта Армянского института по вопросам безопасности и международным делам Айка Габриеляна, в котором говорится, что обострение в Тавуше могло быть спровоцировано газовым конфликтом между Турцией и Россией. По его словам, поставки российского газа в Турцию снизились на 40%, вместо этого скоро должны увеличиться поставки азербайджанского газа в Турцию и Европу по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум, который проходит через Товузский район Азербайджана. Этот район граничит с армянским Тавушем, где и происходят столкновения. Эксперт считает, что Турция попытается разместить в Азербайджане своих военных для охраны газопровода от российских провокаций. Габриелян не исключает, что кто-то вознамерится подорвать газопровод и сбросить ответственность на Армению. Армения должна заявить, что ни при каких обстоятельствах не намерена подрывать коммуникации.

Высказалось и жестко анти-российское армянское издание «Арменианрепорт». Его автор пускаясь в примитивные и шаблонные рассуждения о том, что «последние события на линии фронта это военная провокация Азербайджана», то есть пытаясь все свалить с больной головы на здоровую, все же выдает и обоснованный вывод. Он указывает, что случившееся — это « эпизод российско-турецкой конфронтации, в которой наша страна, наши парни играют роль разменной монеты». Он сетует, что «при этом, мы так и не дождались от России мощной помощи, сильного и отрезвляющего ответа Баку».

«А ведь он обязан был быть! В том числе и потому, что это выгодно самой России. Но, видимо, путинская Россия совсем уже ослабла. Она не в состоянии защищать своего исторического, единственного в регионе стратегического союзника»,- грустит армянский автор. По сути признавший, что за последними событиями, за армянской провокацией на армяно-азербайджанской границе стоит Россия, отдавшая своему форпосту соответствующую команду. И это многое объясняет, а также дает возможность правильно расставлять акценты и делать прогнозы о развитии ситуации. Она очень взрывоопасная.