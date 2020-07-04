«Все страхи и тревоги создаются у нас в голове» — Аделя Мамедгусейнова о том, как легче перенести карантин

Интервью с психологом — консультантом Центра Психологии,

действительным членом Профессиональной Психотерапевтической Лиги РФ — Аделей Мамедгусейновой.

— Первое, что испытали люди, когда начался карантин – страх и тревога. Одни смогли сразу побороть эти чувства, другие – нет. Как избавиться от них?

— Я думаю, что тревога и страх, появились у людей с момента пандемии. Это естественные биологические страхи — заболеть и умереть. Избавляться от них не нужно, так как это нужные страхи для инстинкта самосохранения. А вот принять их и понять — просто необходимо каждому!

И вот что получается. Те, кто не были подвержены тревожным расстройствам и были с более крепкой психикой, восприняли карантин не просто без страхов, но даже с удовольствием. Почему? Потому что, многие устали от своих проблем, жаловались на нехватку времени для детей и домашних дел.

— В чем главное отличие между людьми, воспринимающими информацию здраво, и теми, кто поддались панике?

— На самом деле все страхи и тревоги создаются у нас в голове и карантин лишь наглядно это продемонстрировал. Одни отнеслись к нему, как к чудесному исполнению многих желаний (связанных с делами в семье и детьми). Для других же он является тюремным заточением и представляет собой угрозу для их свободы и даже здоровья.

— Какому типу людей пришлось тяжелее всего в период изоляции?

— Конечно, тяжелее всех пришлось чистым экстравертам (людям, которым необходимо общество, выходы и большое количество общения).

— Как смотреть новости и воспринимать информацию спокойно и без стресса и не впасть в депрессию?

— К сожалению, есть и те, кто действительно впали в депрессию от непереносимости новостей, связанных с короновирусом. В таких случаях лучше обращаться к специалистам, психиатрам и психотерапевтам, потому что это серьезное заболевание, которое иногда лучше лечить медикаментозно. Если же это депрессивный эпизод, то можно воспользоваться услугами психолога или психотерапевта.

— Важно отметить, что карантин затронул и семейные ценности. Между членами семьи нередко возникают споры и разногласия на беспочвенной основе, и многие семьи в этот сложный период приходят к пониманию, что развод — это единственный выход из сложившихся обстоятельств. Как создать гармоничную обстановку в доме и организовать интересное общение, как между членами всей семьи, так и индивидуально между супругами, во избежание развода?

— На счет того, что карантин затронул семейные ценности, могу сказать, что он сыграл роль индикатора отношений, и, возможно, дал многим новый шанс на их восстановление.

Будет хорошо, если в семье будет соблюдаться четкий режим дня, и дела будут распределены между всеми членами. Таким образом семья могла бы сплотиться и стать ближе друг к другу, и провести время за совместным просмотром фильмов или в совместных развлечениях.

— Есть риск, что после продолжительного пребывания дома, люди превратятся в интровертов? И вообще их мышление, и стиль жизни будут полностью искажены?

— На счет того, что все люди превратятся в интровертов — вряд ли, так как экстраверсия и интроверсия — врожденные свойства, имеющие физиологическое обоснование.

А вот мышление и стиль жизни измениться могут, потому что у нас есть достаточно много времени для переосмысления своих ценностей и приоритетов.

— Хотелось бы узнать, что конкретно для вас значит карантин? Каким вы видите его, и какие последствия вы ожидаете после его завершения?

— Лично для меня — карантин, как для человека позитивно мыслящего, является методом безопасности, как для здоровья моего и моей семьи, так и для людей в целом. Я всегда нахожу себе работу и занятия, благодаря которым мой ритм и сама жизнь, по большому счету, не сильно меняются. И я всегда нахожу позитивные и выгодные для меня стороны во всех сложных и негативных ситуациях.

После его завершения, люди вернутся к прежней работе или к поиску таковой, так как многие ее лишились.

В любом случае — это новый этап жизни людей, а вот какой именно — хороший или нет, решать уже самим людям.

— Как облегчить страдания людей, обладающих невротическими расстройствами в период пандемии?

— Чтобы люди с невротическими расстройствами легче отнеслись к ситуации, они должны предпринять несколько вещей. А именно, научиться различать, где реальная угроза для здоровья и жизни, а где вымышленная. Так же необходимо практиковать дыхательные упражнения, и заниматься йогой.

— Есть какие — то рекомендации, как правильно выходить из карантина, чтобы это было психологически безопасно?

— Если мы все перестанем преувеличивать, генерализировать, катастрофизировать и выискивать у себя признаки болезней, думаю, выход из карантина будет легким и совершенно незаметным.

Специально для # Ханум Гадирли