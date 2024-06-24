Впервые в Азербайджане в рамках года СОР29 создаются новые специальности в системе профессионального образования.

Об этом на «Дне выпускника», прошедшем 24 июня в Центре профессионального образования Агентства по развитию экономических зон (АРЭЗ) сказал директор Центра Кенан Багиров.

«В рамках года COP29, который пройдет в нашей стране, впервые в системе профессионального образования создана новая специальность (эксплуатация установок и оборудования альтернативной энергетики), по этой специальности будут обучаться в 2 группах 40 студентов, поступившие в Центр профессионального образования АРЭЗ», — сказал К.Багиров.

Отмечено, что в рамках сотрудничества со швейцарским университетом «SMBS – Swiss Montreux Business School» в Центре профессионального образования впервые будет использоваться программа двойного диплома. На первом этапе этой программой смогут воспользоваться студенты, обучающиеся по специальности «Техник в сфере информационно-коммуникационных технологий».