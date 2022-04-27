«Более 60 суток в Украине идет ужасная война, которую Россия фактически начала еще в 2014 году, однако 24 февраля стартовала ее наиболее кровопролитная фаза. На фоне этого в соседней с Украиной Молдове в последние дни происходят события, которые могут указывать на попытки Кремля втянуть в войну и ее. А точнее, ту ее часть, которая, как и Крым с Донбассом для Украины, является «пульсирующей раной» для Молдовы. Речь о непризнанной «Приднестровской Молдавской республике»».

Об этом в беседе с # заявил украинский политолог Святослав Богданов.

По его словам, 22 апреля замкомандующего войсками ЦПО РФ Рустам Миннекаев заявил о новых целях войны в Украине.

«Там нет ни слова о т.н. «денацификации» или «демилитаризации». Российский генерал прямо заявил, что Кремль стремится занять юг Украины и кроме сухопутного коридора между континентальной РФ и оккупированным Крымом обеспечить также себе выход в Приднестровье. Там якобы «также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

Очевидно, российского генерала не волновала абсурдность этого заявления, учитывая что «ПМР» уже 30 лет находится в российской оккупации, и теоретически таких фактов там как раз быть было бы не должно. Как бы то ни было, кремлевская пропаганда, осознав, что Миннекаев сболтнул лишнего, быстро подчистила это заявление из эфира.

Но как по команде в «ПМР» начали происходить провокационные события. 25 апреля неизвестными из ручных гранатометов было обстреляно помещение так называемого министерства госбезопасности «ПМР», а уже на следующий день – взорваны вышки, ретранслировавшие российское радио в псевдореспублике», — отметил он.

Богданов также отметил, что по неподтвержденным пока данным утром 26 апреля был также обстрелян военный аэродром, находящийся неподалеку от Тирасполя.

«По крайней мере, об этом утверждает «МВД» самой «ПМР», а также росСМИ. Одновременно с этим главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин заявил, что он видит Приднестровье следующим этапом «спецоперации». «После выхода к границам Донецкой области надо начинать следующий этап операции с учетом происходящего в Приднестровье и обстрелов приграничных с Украиной областей РФ», – заявил Пушилин.

Таким образом, мы имеем последовательную и достаточно логичную цепочку событий. При этом очень важно учитывать, что пострадавших ни в одном из случаев нет, а сами цели преследуют, скорее, показательно политическую цель, чем военную. Выстрел в «МГБ ПМР» – покушение на безопасность, по вышкам – подтверждение якобы притеснений русскоговорящего населения. Так что можно с высокой вероятностью говорить о том, что все это театральные сцены с тем же режиссером в Москве», — считает эксперт.

По его мнению, цель Кремля проста – втянуть «ПМР» в войну, фактически чужими руками открыв новый фронт на юго-западе Украины и тем самым ослабить ее способность концентрированно сдерживать наступление российских оккупантов на юге и востоке государства.

«И на фоне этого показательна реальная ситуация на юге Украины, где россияне получают поражение за поражением с тактической точки зрения, а их планы оккупировать весь юг выглядят очень нереалистично. За эти два месяца Николаев и Одесса стали неприступными крепостями, а ракетные обстрелы обоих городов россиянами и убийства гражданских, включая детей, только больше сплотили местных украинцев против российских захватчиков.

Понимая это, российское командование пытается создать для себя благоприятные условия, усложняющие оборонительные позиции Украины. Вторжение Оперативной группы российских войск и незаконных вооруженных формирований «ПМР» в Украину могло бы стать таким условием. Но при ее реализации Россия непременно столкнется с рядом скрытых проблем.

Во-первых, Украина четко осознает риск соседства с Приднестровьем и также, как и на всех других «опасных» участках государственной границы (как с РФ или Беларусью), ведет усиленную охрану. Так что, «блицкрига» однозначно не получится.

Во-вторых, не секрет, что уровень военной подготовки ОГРВ и тем более НЗФ «ПМР» далек от боеспособного, особенно если сравнивать с закаленной в боях украинской армией.

И в-третьих, уровень социальной поддержки жителями Приднестровья путинской войны в Украине может оказаться недостаточным для того, чтобы участвовать в ней. Для большинства служащих армии «ПМР» – это просто работа (с которой в псевдореспублике достаточно тяжело), а не гражданский зов. И одно дело служить в войсках непризнанного государства, которое уже 30 лет находится в холодной фазе и, соответственно, мире, и совсем другое – положить голову на чужой войне за имперские амбиции чужого диктатора. Ну и, наконец, сейчас силы вооруженных сил Молдовы и совместных российско-приднестровских группировок оцениваются почти как равные. Однако при наступлении последних на украинские территории эта ситуация может резко измениться в сторону превосходства молдавской армии. И кто знает, не пересмотрит ли руководство РМ свою позицию относительно нецелесообразности возобновления контроля над оккупированным Приднестровьем военным путем», — отметил он.

Коснувшись риска нападения на Украину со стороны «ПМР», Богданов заявил, что эта угроза существует и исключать его было бы совершенно ошибочно.

«Однако хочется верить, что здравый смысл и критическая оценка фактов и соотношения сил не позволит приднестровским руководителям пойти на такой шаг», — подытожил он.