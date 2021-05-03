Все новое — хорошо забытое старое: через 4 года БТА стало повторяться

С 3 мая в Баку запущен новый автобусный маршрут № 10. Как говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), автобусный маршрут начинается в Ясамальском районе с жилого комплекса MİDA, пролегает через станции метро «Эльмляр Академиясы», «Ичеришехер», «Сахил», «28 мая, «Хатаи» и завершается в жилом массиве Аг шехер.

Похвально, что БТА решило открыть новый автобусный маршрут, особенно в период особого карантинного режима в стране, когда полностью прекращена деятельность бакинского метрополитена. Но с другой стороны при прочтении этой новости внимание привлекает одно обстоятельство.

Дело в том, что еще несколько лет назад БТА запустило автобусный маршрут № 14. Ранее конечная остановка этой автобусной линии начиналась у станции метро «Хатаи». Воспользовавшись этим маршрутом можно было добраться до Ясамала. В декабре 2017 года автобусный маршрут № 14 был изменен. Конечной остановкой маршрута стала станция метро «28 мая». Маршрут № 14 ныне функционирует и протянулся до международного автовокзала. По существу, эта линия до декабря 2017 года повторяла нынешний маршрут нововведенной линии № 10.

Фактически БТА через 4 года ввело альтернативный маршрут. При этом по старому маршруту № 14 от станции «Хатаи» были установлены несколько автобусных павильонов по улице Юрия Гагарина, которые сейчас не используются пассажирами из-за того, что по этой части уже не проезжают автобусы.

Эти факты приводятся с целью того, чтобы читатели поняли насколько в БТА необдуманно и халатно относятся к вопросам организации движения общественного транспорта. Еще весной минувшего года правительство утвердило новые требования к общественному транспорту, согласно которым в Баку могут курсировать только автобусы, отвечающие современным нормам. Не лучше было бы, если БТА вместо экспериментов над автобусными маршрутами в городской черте, принялось за бакинские поселки, которые обслуживают технически устаревшие автобусы?