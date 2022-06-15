В 2021 году число девятиклассников, не умеющих читать и писать, составило 38 человек. Об этом говорится в 12-м номере журнала «Абитуриент». Еще раз. Среди учащихся девятых классов азербайджанских школ встречались не только те, кто усвоил учебную программу до минимума, но и те, кто имеет трудности с чтением или письмом, или вообще не умеет читать и писать.

Оглашаю географию этих неучей. Джалилабад — 5 человек, по 4 человека в Геранбойском и Уджарском районах, по 3 человека в Физулинском, Масаллинском и Тертерском районах, по 2 человека в Лерикском и Шамкирском районах и по 1 человеку в Агджабединском, Балаканском, Бейлаганском, Гедабекском, Кяльбаджарском, Кюрдамирском, Лянкяранском, Огузском, Сальянском, Ширванском, Товузском и Загатальском районах.

Такая вот печальная статистика. И это — не в первом, не в третьем, и даже не в пятом классе. Это в девятом классе, когда до окончания школы остается два года. Когда многие ученики и вовсе завершают образовательный процесс, довольствуясь дипломом о неполном среднем образовании. Когда, чего уж там скрывать, некоторые вступили в активную половую жизнь. Когда есть даже ранние браки в таком юном возрасте.

То есть, что и как использовать для получения сексуального удовлетворения мальцы знают, а читать не умеют. Понимаю, что в этом деле навыки чтения и чистописания не важны, но есть же жизнь и за пределами кровати! Да, предвижу, что мне могут заявить, что 38 человек на всю десятимиллионную страну — не так уж и много. Мол, не в СССР живем, где поголовная грамотность населения была фетишем.

Не согласен. Потому что речь идет о тех, кого удалось проверить. В реальности, при поголовном изучении этого вопроса, цифра может быть настолько кошмарной, что ее стыдно будет даже озвучивать. Искать виноватого в этом случае, конечно, можно и нужно, но тут есть риск перетекания спора в обмен обвинениями. Кто-то скажет, что основу для всего этого заложил Мисир Марданов, кто-то вспомнит Микаила Джаббарова, кто-то Джейхуна Байрамова, а кто-то начнет все валить на нынешнего главу Минобразования Эмина Амруллаева.

И каждый в чем-то будет прав, а в чем-то нет. Но как по мне, так поздно пить Боржоми, когда почки не функционируют. Я ведь сейчас про то, что мы имеем по итогу. А имеем мы ситуацию, при которой школа перестала быть источником получения знаний. Этим заняты репетиторы. И грамотнее, образованнее тот, чьи родители способны оплачивать занятия с репетиторами.

Ну а школа — это уже место встречи друзей и получения аттестата. А потом мы удивляемся тому, что происходит повсеместно. Да, я про коррупцию в системе образования. Когда есть готовые покупать аттестаты и дипломы об окончании школ и вузов. Когда есть готовые продавать эти дипломы. Их стало меньше, но они есть. Как есть и те, кто не поступив в отечественные вузы, затем отправляются на учебу в Россию, Беларусь или Украину. Нередко они выбирают для учёбы вузы с сомнительной репутацией, а затем ищут тех, кто бы посодействовал в деле признания их дипломов в Азербайджане.

Так или иначе, они возвращаются в родные пенаты. И ищут работу. Ровно как и те, кто является обладателем дипломов о высшем, среднем или неоконченном среднем образовании, не подкрепленных соответствующими знаниями. Чем все заканчивается? Тем, что кандидатов на высокооплачиваемую работу намного больше, чем такого рода рабочих мест.

Что, в свою очередь, приводит к попыткам использования знакомств и коррупционной составляющей при трудоустройстве. А это приводит к наличию случайных, не имеющих представления о роде своей деятельности, персон в тех или иных отраслях. Круг замкнулся.

А потом граждане жалуются на повально низкий уровень услуг практически везде — от отделений почты до продовольственных магазинов, от операторов сотовой связи до медицинских учреждений. О том, что происходит, когда вчерашние неучи, не найдя иной работы, садятся за руль автомобилей и становятся таксистами, даже вспоминать не хочется. Все очень печально. И всему есть логическое объяснение.