Партнеры Грузии по Североатлантическому альянсу поддерживают курс республики на вступление в блок, заявил председатель комитета по обороне грузинского парламента Ираклий Берая, передает грузинский «Первый канал». По его словам, союзники страны считают, что ее место в альянсе.

«Наша страна полностью соответствует критериям вступления в альянс, у нее есть не только желание, но и возможность и опыт внести свой вклад в безопасность евроатлантического пространства», — отметил Берая.

Он добавил, что грузинская делегация на парламентской ассамблее НАТО, которая проходит в Копенгагене с 6 по 9 октября, призывала ускорить интеграцию республики в альянс. Берая подчеркнул, что по этому вопросу требуется политическое решение стран-участниц блока.

«Основная тема нашего разговора [с партнерами] — необходимость и важность присоединение Грузии к альянсу», — заключил грузинский депутат. (gazeta.ru)