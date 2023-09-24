Президент «ПСЖ» Нассер Аль‑Хелайфи поделился мнением о нападающем команды Килиане Мбаппе и оценил его шансы стать обладателем «Золотого мяча» в ближайшем будущем.

«Проблемы, которые у нас возникли, остаются внутри семьи, и Килиан является частью семьи. Я горжусь тем, что он делает, и тем, что делает вся команда. У нас лучший игрок в мире, и, по моему мнению, он заслуживает «Золотой мяч», — приводит слова Аль‑Хелайфи RMC Sport.

Минувшим летом руководство «ПСЖ» отстранило Мбаппе от выступлений в сезоне-2023/2024 из-за нежелания игрока продлевать контракт с клубом, однако после переговоров с французским игроком изменило своё решение. Всего за парижскую команду 24-летний футболист провёл 265 матчей, забил 220 голов и отдал 98 результативных передач. (sovsport.ru)