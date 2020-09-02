Все кандидаты в президенты Беларуси являются людьми с серьезным пророссийским следом

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вместе с президентом России Владимиром Путиным сохранит «наше общее Отечество от Бреста до Владивостока», передает БелТА.

«В Послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом России уже сделали эти выводы. И что бы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество», — сказал Лукашенко во время поездки в Барановичи.

«Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока», — добавил он. Это заявление прозвучало во вторник, а в воскресенье, напомню, в Минске и других городах Беларуси снова состоялись многотысячные акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов и полицейского насилия в отношении демонстрантов. На улицы столицы РБ была выведена бронетехника, сотрудники ОМОН задержали несколько десятков протестующих.

Важно и то, что президент России Владимир Путин поздравил в воскресенье Александра Лукашенко с днем рождения. Они договорились о личной встрече в ближайшее время во время визита Лукашенко в Москву. Точная дата визита пока не определена, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Лидеры обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы. Кроме того, затронули в беседе и общую ситуацию в Беларуси», — сообщил белорусский государственный телеканал «Беларусь 1».

Ранее Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи властям Беларуси по просьбе действующего президента страны Александра Лукашенко. Президент России отметил, что такие подразделения будут использованы только в случае захвата экстремистами административных зданий, поджогов машин, домов, банков. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже пояснил, что резерв создан в рамках исполнения обязательств по Договору о коллективной безопасности и Договору о создании Союзного государства. Речи об использовании резерва, по его словам, сейчас нет. Но само это заявление вынудило среагировать экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую, которую оппозиция РБ называет победительницей прошедших выборов.

Она заявила, что оппозиция крайне обеспокоена словами президента России Владимира Путина о создании резерва из сотрудников правоохранительных органов для возможной отправки в Беларусь. «Мы требуем от всех стран уважать суверенитет Беларуси. В то же время мы крайне обеспокоены заявлениями г-на Путина отправить российский ОМОН в Беларусь», ‒ сказала Тихановская, отметив, что это было бы серьезным нарушением суверенитета Беларуси и принесло бы тяжелые последствия для взаимоотношений Минска и Москвы.

И тут имеет смысл напомнить, что буквально совсем недавно, несколько дней назад, Тихановская заявила, что Россия может стать посредником в переговорном процессе в стране. «Так как это кризис внутри страны и он не направлен против какого-либо государства, то мы берем на себя ответственность в разрешении этого кризиса путем переговоров внутри страны. Но если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия — это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения», — сказала она в интервью Euronews.

Это не первое, мягко говоря, удивительное заявление Тихановской, которая явно не тянет на роль даже не реального конкурента Лукашенко, а даже просто подготовленного политика. В своих предыдущих интервью она всячески избегала ответов на вопросы о том, чей Крым и как она относится к РФ. И именно отсутствие яркого, харизматичного лидера протестов в РБ, во многом, препятствует перелому ситуации, поэтому протесты, при всех их многочисленности, не привели и не приведут к смене власти в стране.

Комментируя # заявление Лукашенко, директор Центра ближневосточных исследований, украинский политолог Игорь Семиволос заявил, что такая его тональность свидетельствует о неуверенности белорусского экс-президента в силовой вертикали, что подпитывается продолжающимися протестами и главное — массовым забастовочным движением, в стране, где рабочий класс являлся долгое время опорой существующего режима. «Растущая неуверенность в будущем политического белорусского класса под давлением улицы также посылает негативные сигналы диктатору. На лицо усталость белорусов от правления Лукашенко. Естественно, на этом фоне у Путина появляются дополнительные аргументы, где спасение диктатора равноценно поглощению Беларуси. Эти аргументы облачены в форму «братской помощи», традиционной для российской империи», считает он.

Касаясь же заявлений С.Тихановской о посреднической роли РФ в разрешении белорусского кризиса, он указал, что подобное поведение — часть иллюзий гражданского общества о том, что Россия может быть эффективным посредником, как в случае с протестами в Армении или Кыргызстане. «Тщетные надежды. Главное отличие между этими случаями и протестами в Беларуси заключается в том, что Российская империя не рассматривает белорусов отдельным народом и любые проявления белорусской идентичности воспринимаются как враждебные», указал И. Семиволос.

Свой взгляд на сложившуюся в РБ ситуацию в комментарии нам озвучил еще один украинский политолог Евгений Магда. «На мой взгляд, за время, прошедшее с момента президентских выборов в РБ, Александр Лукашенко полностью вошел в российскую информационную повестку. Пользуясь этим, президент РФ Владимир Путин и позиционирует себя в качестве политика, способного урегулировать политический кризис в Беларуси. К сожалению, Лукашенко вынужден будет отдавать элементы белорусского суверенитета и поступаться ее экономическими интересами в обмен на сохранение своей власти», заявил он.

Что же касается заявлений С.Тихановской, то рассматривать ее всерьез, как политического игрока, не стоит. «Она стала кандидатом в президенты РБ по семейным обстоятельствам, сыграв роль символа, а не реального политического игрока. И плакаты Тихановской в образе Жанны д’Арк — это достаточно грубая политическая манипуляция. Так что, возможно вскоре на авансцену выйдет иной кандидат — Виктор Бабарико. И тут важно указать на то, что все кандидаты в президенты РБ являются людьми с серьезным пророссийским следом. Этот факт очень сложно сбрасывать со счетов», — резюмировал Е.Магда.