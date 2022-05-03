Российские войска начали штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар («Калина») в комментарии «Украинской правде» заявил, что оккупанты прямо сейчас пытаются прорваться на территорию завода.

«Всю ночь нас бомбили авиабомбами, погибли две гражданских женщины, а сейчас происходит штурм «Азовстали», — сказал он.

Сначала об этом сообщил в своем Телеграмм-канале журналист Андрей Цаплиенко.

«Прямо сейчас пробуют прорваться на территорию завода. Информацию подтверждает заместитель командира полка «Азов». Больше деталей пока нет», — писал он.

Цаплиенко напомнил, что перед штурмом авиация РФ несколько часов подряд бомбила «Азовсталь». Возник масштабный пожар, столб дыма виден во всех районах Мариуполя.

В Минобороны РФ уже нашли оправдание для штурма и цинично заявили, что «начали уничтожать огневые позиции «Азова» и ВСУ на «Азовстали», когда те нарушили режим тишины».

Российские СМИ уже публикуют видео штурма «Азовстали».