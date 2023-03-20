Подразделения ВС Армении обстреляли позиции ГПС Азербайджана в Зангилане, ранен один военнослужащий.

Об этом сообщили в ГПС.

20 марта в 02:50 на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории Зангиланского района, подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района обстреляли позиции Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, расположенные на высоте Агбашюрд в Зангиланском районе.

Как сообщили в ГПС, в результате провокации выстрелом с противоположной стороны был ранен военнослужащий ГПС, младший сержант Манафов Рамин Субхи оглу.

Военнослужащий был эвакуирован в специализированное медицинское учреждение и прооперирован, его жизнь вне угрозы.

В настоящее время оперативная обстановка стабильная и полностью контролируется нашими подразделениями.

Государственная пограничная служба расценивает это событие как очередную провокацию армянской стороны, и вся ответственность за это ложится на армянскую сторону.