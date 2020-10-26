ВС Армении обстреливают азербайджанские позиции из Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов

Несмотря на объявление нового гуманитарного режима прекращения огня, ВС Армении вновь обстреливают населенные пункты и позиции азербайджанских подразделений на государственной границе с Арменией из различных видов стрелкового оружия, минометов и гаубиц, сообщает на минобороны Азербайджана.

С утра с территории Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении были обстреляны территории Товузского, Гедабейского и Дашкесанского районов Азербайджана.

Также обстрелу армянских вооруженных сил подвергаются позиции азербайджанских подразделений на Тертерском, Агдамском, Физулинском, Лачынском и Губадлинском направлениях.