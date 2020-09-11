ВС Армении нарушили режим перемирия 30 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Мосесгех и Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан и Агбулаг Товузского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.