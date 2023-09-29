Армянские СМИ тиражируют видеокадры, как азербайджанские военнослужащие стреляют по монастырю, расположенному вблизи села Чарактар (в армянской версии Чаректар) Кяльбаджарского района Азербайджана.

В связи с этим армянская церковь потребовала от международных структур надлежащей реакции, отметив, что «осуждает политику Баку, направленную на уничтожение армянского религиозного и культурного наследия в Карабахе». Армянская церковь также полагает что, на этом фоне «разговоры о мирном сосуществовании армян и азербайджанцев в Карабахе становятся все более нереалистичными».

Так, что же произошло на самом деле? Если мы внимательно рассмотрим распространённые видеокадры, то можем увидеть как идет бой, в ходе которого азербайджанские военнослужащие открывают огонь в сторону монастыря, но не по самому культовому сооружению. Стоит также отметить, что до нашего времени монастырь не сохранился полностью. То есть у азербайджанских военнослужащих не было намерения разрушить монастырь, который и так находится в разрушенном состоянии. Вероятнее всего в этом направлении засели вооруженные сепаратисты, с которыми азербайджанские военнослужащие вели перестрелку.

Тем более азербайджанские военнослужащие не могли нарушить приказ министра обороны о том, чтобы вели огонь по легитимным военным целям. Видеоролик снимали сами азербайджанские военнослужащие. Согласитесь, что с их стороны было бы очень глупо и необдуманно демонстрировать кадры того, как они якобы нарушают приказ министра обороны.

По иронии судьбы, армянские жители села Чарактар сами виновны в вандализме. Так, после подписания Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года местные жители предполагали, что село будет возвращено Азербайджану. Они сожгли свои дома и спешно покинули село, уничтожив также здание средней школы. Один из жителей, отец четверых детей, демонстративно перед камерой корреспондента Reuters сжег свой дом, заявив, что уезжает из села, не оставив ничего азербайджанцам. Через сутки выяснилось, что село Чарактар, оккупированное армянами в 1993 году и переименованное на армянский лад в Чаректар, остается в зоне временной дислокации российских миротворцев.

Вот так ведут себя державшие под оккупацией азербайджанские земли армяне. Покидая азербайджанские земли, представители «народа-созидателя» сжигали дома и леса, забирали с собой унитазы, выкапывали гробы со своими покойными родственниками, оставляя после себя выжженную землю. А после обвиняли азербайджанские власти в вандализме по отношению к христианскому наследию Карабаха, забывая о том, что в годы оккупации превращали мечети в свинарники и склады, разрушали и оскверняли мусульманские кладбища.

Целенаправленное уничтожение армянами историко-культурного наследия Азербайджана является актом вандализма не только против нашей страны, но и в отношении общечеловеческих ценностей. Разрушение, разграбление, присвоение материально-культурных и религиозных памятников Азербайджана на протяжении десятилетий была частью захватнической политики Армении.

В основе армянского вандализма лежала невозможность доказать армянское происхождение историко-культурных памятников, чтобы заявлять о том, что данные территории всегда принадлежали им. Другой причиной является зоологическая ненависть к азербайджанцам. Однако демонстрируемое представителями Азербайджана в наши дни отношение к карабахским армянам, когда им оказывается медицинская помощь, предоставляется топливо, вода и продукты питания говорят об искреннем намерении жить с ними в мире и согласии. Вот об этом сегодня и нужно говорить армянским священнослужителями вместо выдуманных баек и страшилок.