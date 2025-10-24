Вооруженные силы Республики Корея сообщили еще об одном инциденте на границе 19 октября, когда солдаты КНДР нарушили межкорейскую границу.

Об этом проинформировало агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

По их данным, двое военнослужащих Корейской народной армии якобы пересекли военную демаркационную линию и приблизились на 200 м к южокорейскому сторожевому пункту. Солдаты КНДР были вооружены.

В тот день на юг Корейского полуострова попал их сослуживец-перебежчик, и предполагается, что эти двое могли быть отправлены на его поиски. Южнокорейские военные транслировали с помощью аппаратуры предупреждение после пересечения границы, а затем сделали предупредительные выстрелы. Военнослужащие Корейской народной армии после этого вернулись на север.

Комитет начальников штабов ВС Республики Корея 19 октября сообщил о перебежчике, но не о пересечении границы. На тот момент южнокорейские офицеры не были уверены, что эти случаи связаны, поскольку перебежчик перешел границу около 7:00 по местному времени, а двое военнослужащих якобы нарушили границу около 12:00. Yonhap полагает, что в комитете, видимо, решили не обнародовать информацию об этом случае, чтобы не повышать напряженность.