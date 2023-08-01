Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Польши.

Два вертолета Беларуси сегодня, 1 августа, нарушили государственную границу Польши. Они участвовали в учениях.

«После представления командирами и начальниками служб выводов по анализу ситуации было установлено, что сегодня, 1 августа 2023 года, произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами, проводившими учения вблизи границы», — отмечают в ведомстве.

Там уточнили, что пересечение границы произошло в районе приграничного села Беловеж. Вертолеты летели на очень низкой высоте, из-за чего их не зафиксировали радиолокационные системы.

Министр обороны Мариуш Блащак призвал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты.

«НАТО было проинформировано об инциденте», — отмечают в Минобороны.

Также на ковер в Министерство иностранных дел для объяснений вызовут временного поверенного в делах Беларуси.