Испанский суд приостановил действие ранее изданного им постановления о блокировке мессенджера Telegram в стране в рамках расследования о распространении пиратского контента в сервисе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно заявлению суда, опубликованному 25 марта 2024 год, судья Национального суда Испании Сантьяго Педрас попросил полицию подготовить отчет о приложении и о том, как его блокировка может повлиять на пользователей.

Ранее Педрас издал судебный запрет на блокировку Telegram на срок до шести месяцев, начиная с понедельника, в рамках расследования случаев обмена пиратским контентом в нескольких каналах. Согласно материалам дела, расследование направлено против отдельных владельцев каналов, а не против самой компании.