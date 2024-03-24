Высокий суд Испании распорядился приостановить работу Telegram в стране после того, как медиакомпании пожаловались, что приложение позволяет пользователям загружать авторский контент без разрешения. Об этом сообщил Reuters источник в суде.

Использование Telegram в Испании будет временно приостановлено с понедельника, 25 марта.

Суд согласился заблокировать услуги Telegram в Испании, пока претензии медиакомпаний — владельцев использованного без разрешения контента будут расследоваться. По словам источника в суде, ответственность за блокировку услуг Telegram будет лежать на операторах мобильной связи.

По данным антимонопольного ведомства CNMC, Telegram является четвертым по популярности сервисом обмена сообщениями в Испании. Им пользуются почти 19% испанцев, опрошенных CNMC. (moscowtimes.ru)