Президент Футбольной ассоциации Палестины Джибрил Раджуп потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА) временно приостановить членство Федерации футбола Израиля в организации. Об этом он заявил во время 74-го конгресса ФИФА в Бангкоке.

«Мы призываем временно приостановить членство израильской федерации в ФИФА, пока права палестинской федерации не будут соблюдаться, — сказал Раджуп. — Это предложение попадает под компетенцию ФИФА, поскольку орган должен стремиться к соблюдению своего устава. Также мы обращаемся к дисциплинарному комитету с призывом о наложении санкций на Федерацию футбола Израиля. Я призываю вас перейти на правильную сторону и прекратить это, мяч на вашей стороне поля».

Глава Федерации футбола Израиля Офер Эйни считает, что данная инициатива противоречит духу спорта. «Мы столкнулись с циничной попыткой палестинской федерации навредить израильской, — сказал он. — Мы никогда не нарушали регламент ФИФА и не планируем нарушать его в будущем, предложение от палестинской федерации никак не связано с деятельностью израильской федерации. Это предложение не связано с духом спорта и ценностями ФИФА, уходит корнями в политику. Настаиваю, чтобы прекрасная игра стала возможностью объединения всех стран».